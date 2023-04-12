Gram altın 1.248 lira! 12 Nisan Kapalıçarşı'da altın fiyatları Altın fiyatları, yurt dışında ve içinde ABD'deki banka krizinin ardından yükselmeye devam ediyor.

AA

ABD bankacılık krizi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini ne kadar artıracağı konusundaki belirsizlikler ve dünyadaki diğer merkez bankalarının rezervlerinde altın bulundurma refleksleri, altını doların önüne geçirerek tekrar "güvenli liman" yaptı.

Altının onsu 2 bin 10 dolar

Altının onsu bugün 2 bin 10 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, altının kısa süre içinde 2 bin 500 dolara kadar artmasını bekliyor.

Serbest piyasada altın fiyatları:

İstanbul Kapalıçarşı'daki altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 1.248 lira

Çeyrek altın: 2 bin 62 lira

Cumhuriyet altını: 8 bin 403 lira

Tam altın: 8 bin 249 lira

Yarım altın: 4 bin 124 lira