Gram altın 6 bin 945 liradan işlem görüyor Altın fiyatlarındaki hızlı yükseliş trendi devam ediyor. Gram altın, şu an 6 bin 945 lira seviyelerinde işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 596 TL'den işlem görürken, ons altın 4 bin 967 dolardan satışa sunuluyor.

Göster Hızlı Özet Altın fiyatları hızla yükselerek gram altın 6 bin 945 liradan işlem görmeye devam ediyor.

Jeopolitik gerilimler ve Fed'in faiz indirimi beklentileri bu artışı tetikliyor.

Çeyrek altın 11 bin 596 TL'den, ons altın ise hafta sonunda 4 bin 990 dolardan satılıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Altın rekorlara doymuyor ve yükseliş ivmesi hafta sonuna da taşındı. Jeopolitik gerilimler, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik güçlü beklentiler, altın fiyatlarını uluslararası piyasalarda ve Türkiye'de rekor seviyelere taşıyor. ONS ALTIN 4 BİN 990 DOLAR SEVİYESİNDE Ons altın, cuma günü gördüğü 4 bin 967 dolarlık tarihi zirvenin ardından hafta sonunda 4 bin 990 dolar bandında işlem görüyor. Türkiye serbest piyasasında da paralel bir yükseliş hakim. ALTININ GRAMI 6 BİN 945 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR Gram altın alış fiyatı 6 bin 944,72 TL, satış fiyatı ise 6 bin 945,51 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın alışta 11 bin 505,00 TL'ye, satışta 11 bin 596,00 TL'ye ulaştı. Cumhuriyet altını alış fiyatı 46 bin 432,00 TL, satış fiyatı 47 bin 126,00 TL olarak kaydedildi. Ekonomi Haberleri Kur Korumalı Mevduat dönemine son: Vadesi dolan hesaplara ilişkin iki tebliğ kaldırıldı

Yurt dışından Türk lirası fonlamada zorunlu karşılık oranları arttırıldı

Kur Korumalı Mevduat hesaplarla ilgili iki tebliğ yürürlükten kaldırıldı