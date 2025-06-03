Gram altın güne düşüşle başladı

AA

Altın piyasalarında hareketlilik devam ediyor.

Dün ons altındaki yükselişle değer kazanan altının gram fiyatı, önceki gün yüzde 2,7 artışla 4 bin 260 liradan kapanmıştı.

Ancak yeni güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla 4 bin 230 liradan işlem görüyor.

ONS ALTINDA GERİLEME YAŞANIYOR

Çeyrek altın 6 bin 880, Cumhuriyet altını ise 27 bin 400 liradan satılıyor.

Ons altın fiyatı da dün yüzde 2,8 artışla 3 bin 381 dolara yükselmiş, ancak bugün yüzde 0,7 gerileyerek 3 bin 358 dolara geriledi.

BELİRSİZLİK ARTIYOR

ABD'nin korumacı ticaret politikalarına ilişkin söylemlerin artması ve çelik ürünlerine yönelik ek tarife beklentileriyle birlikte artan belirsizlikler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Analistler, tarifelere yönelik söylemlerin enflasyonist baskıları artırabileceği ve ekonomik büyümede aşağı yönlü riskleri beraberinde getirebileceği ifade ederek, bu durumun altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti.

ANALİSTLERDEN ALTIN YORUMU

Öte yandan, büyüme açısından önemli göstergeler arasında yer alan istihdam verileri yatırımcıların odağında yer alırken, bugün açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisiyle başlayacak ve hafta boyunca açıklanacak istihdam verileri de yakından takip edilecek.

Analistler, altın fiyatlarının dolar endeksindeki yükseliş ve kar satışlarının etkisiyle dört haftanın zirvesinden gerilediğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin devam etmesinin, güvenli liman varlıklara olan talebi destekleyebileceğini ifade etti.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 340 dolar seviyesinin destek, 3 bin 380 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.