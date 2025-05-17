Gram altın tekrar 4 bin lirayı geçti

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi ile birlikte artan jeopolitik ve ticari gerilimler altın fiyatlarında rekor yaşattı.

Ons altın 3 bin 500 dolara kadar yükselirken, buna paralel olarak gram altın da 4 bin 300 liraya çıktı.

Ticaret savaşlarında ve jeopolitik gerginliklerde de yumuşama başlayınca yatırımcı güvenli liman olan altını terk etmeye başladı ve altın düşüşe geçti.

ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ

Ons altın bugün 3 bin 202 dolar ve gram altın ise 4 bin 1 lirada olarak sınırlı yükseliş gösterdi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 1 lira

Çeyrek altın: 6 bin 784 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 640 lira

Tam altın: 27 bin 136 lira

Yarım altın: 13 bin 568 lira