Gram altın tekrar 4 bin lirayı geçti

AA
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesi ile birlikte artan jeopolitik ve ticari gerilimler altın fiyatlarında rekor yaşattı.
Ons altın 3 bin 500 dolara kadar yükselirken, buna paralel olarak gram altın da 4 bin 300 liraya çıktı.
Ticaret savaşlarında ve jeopolitik gerginliklerde de yumuşama başlayınca yatırımcı güvenli liman olan altını terk etmeye başladı ve altın düşüşe geçti.
ALTINDA SINIRLI YÜKSELİŞ
Ons altın bugün 3 bin 202 dolar ve gram altın ise 4 bin 1 lirada olarak sınırlı yükseliş gösterdi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 4 bin 1 lira
Çeyrek altın: 6 bin 784 lira
Cumhuriyet altını: 27 bin 640 lira
Tam altın: 27 bin 136 lira
Yarım altın: 13 bin 568 lira
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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