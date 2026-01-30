Yaay eTürkiye Kupası’nda şampiyon Beşiktaş

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk Telekom’un yerli ve yenilikçi sosyal medya platformu Yaay’ın isim sponsorluğunda, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Yaay eTürkiye Kupası’nda şampiyonluk kupası Beşiktaş’ın oldu. 29 Aralık’ta grup aşamasıyla başlayan turnuvanın finalinde Beşiktaş ile Antalyaspor karşı karşıya geldi.

ESA Arena’da oynanan ve büyük heyecana sahne olan mücadelede kazanan taraf Beşiktaş oldu.

FİNALE YOĞUN İLGİ ESA

Arena’da çevrimdışı olarak düzenlenen final karşılaşmaları, yüzlerce taraftar tarafından tribünden takip edilirken, Tivibu Spor 4 ve Tivibu sosyal medya hesapları üzerinden de binlerce izleyiciye ulaştı. Final heyecanı ekran başındaki izleyicilerle eş zamanlı olarak paylaşıldı.

TÜRK TELEKOM’DAN E-SPORA GÜÇLÜ DESTEK

Spora ve sporcuya sağladığı katkılarla uzun yıllardır spor ekosistemine değer katan Türk Telekom, e-spor alanındaki yatırımlarını da sürdürüyor. Futbolun dijitalleşmesinde önemli rol üstlenen Türk Telekom’un Yaay isim sponsorluğunda düzenlenen turnuvada kazanan Beşiktaş oldu. Şampiyonlukla birlikte siyah-beyazlı ekip, 125 bin TL’lik büyük ödülün yanı sıra Türk Telekom eSüper Kupa’da mücadele etme hakkı da kazandı.

HEYECAN DOLU EŞLEŞMELER KUPAYA DAMGA VURDU

Yaay eTürkiye Kupası’nda grup aşamasını geçen takımlar, çeyrek final ve yarı final mücadelelerinin ardından final sahnesine çıktı. Kazananlar finalinde Antalyaspor’dan Ener “eneronfire” Keleş ile Gençlerbirliği’nden Arda “ArdaKaygusuz” Kaygusuz karşı karşıya gelirken, kaybedenler finalinde Fenerbahçe’den İsmail Can “ISOPOWERR” Yerinde ile Beşiktaş’tan Mert “iMertAL” Altıntop mücadele etti. BO2 formatında oynanan büyük finalde kıran kırana geçen maçların ardından kupayı Beşiktaş kazandı.

ÖDÜLLER VE TURNUVA FORMATI

Turnuvada şampiyon Beşiktaş 125 bin TL, ikinci Antalyaspor 75 bin TL, üçüncü Gençlerbirliği ise 50 bin TL ödülün sahibi oldu. Beşiktaş ve Antalyaspor, doğrudan Türk Telekom eSüper Kupa’da yer alma hakkı elde etti. Dünyanın en popüler futbol oyunlarından FC 26 üzerinden oynanan Yaay eTürkiye Kupası’nda takımlar, 95 Gen modu ile oluşturuldu. Karşılaşmalar Tivibu Spor 4 ve Tivibu sosyal medya uygulamaları üzerinden canlı yayınlandı.