Mehmet Şimşek yatırım tavsiyesi videolarına resmi açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internette dolaşıma sokulan Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımların, dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir açıklama yaparak kamuoyunu şu ifadelerle bilgilendirdi:

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır.

"VATANDAŞ YALNIZCA RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMELİ"