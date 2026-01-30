Abone ol: Google News

Mehmet Şimşek yatırım tavsiyesi videolarına resmi açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sosyal medyada Bakan Şimşek'in adına kurgulanmış yatırım tavsiyesi videoların gerçeği yansıtmadığını belirten bir açıklama yaptı.

Yayınlama Tarihi: 30.01.2026 14:14
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek adına yapılan yatırım tavsiyesi videolarının sahte olduğunu açıkladı.
  • Bu videoların dolandırıcılık amacı taşıdığı bildirildi.
  • Kamuoyuna dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internette dolaşıma sokulan Bakan Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımların, dolandırıcılık amacı taşıdığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bir açıklama yaparak kamuoyunu şu ifadelerle bilgilendirdi:

Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek adına kurgulanmış, yatırım tavsiyesi içerdiği izlenimi veren asılsız röportaj ve paylaşımlar dolaşıma sokulmaktadır.

"VATANDAŞ YALNIZCA RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMELİ"

Bu içerikler gerçeği yansıtmamakta olup, dolandırıcılık amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî hesaplardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur.

