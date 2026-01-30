MediaMarkt Türkiye’de 'Stokları Eritiyoruz' kampanyası sürüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji alışverişini keyifli hale getiren MediaMarkt Türkiye, “Stokları Eritiyoruz” kampanyasıyla teknoloji tutkunlarını cazip fırsatlarla buluşturmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında, günlük yaşamı kolaylaştıran ve eğlenceyi artıran pek çok teknoloji ürünü tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

TEKNOLOJİDE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Kampanya çerçevesinde QLED televizyonlardan otomatik kahve makinelerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerinden küçük ev aletlerine kadar birçok ürün MediaMarkt raflarında yer alıyor.

ÖNE ÇIKAN KAMPANYA ÜRÜNLERİ

2 Şubat’a kadar geçerli kampanya kapsamında dikkat çeken bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Siemens TE651319RW Full Otomatik Kahve Makinesi, Ulike Air 3 IPL Lazer Epilasyon Cihazı, Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256 GB Tam Dokunmatik Tablet, Grundig 65 GQ 950A 65 inç Uydu Alıcılı Google TV Smart 4K Ultra HD 144 Hz QLED TV, Korkmaz A328-05 Tostkolik Tost ve Izgara Makinesi.