GSS borçluları için af ve sağlıktan yararlanma süresinin uzatılması gündemde

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Genel Sağlık Sigortası (GSS), 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren zorunlu olarak uygulamaya başlandı.

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak amacıyla getirilen bir sistem olarak gerçekleştirildi.

Bu sistemde işsiz kalan, normal prim ödeyemeyen vatandaşların çok düşük bir ödeme yaparak sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi istendi.

AK PARTİ BORÇLULARIN SAĞLIKTAN YARARLANMA SÜRESİNİ UZATMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNDU

AK Parti, GSS borcu olanların 31 Aralık 2024'de bitecek olan sağlıktan yararlanma süresinin 1 yıl daha uzatılması konusunda girişim yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bürokratlarıyla süren mevzuat çalışması tamamlandı.

10 YILLIK GSS BORÇLARI SİLİNEBİLECEK

Önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığı'na sunulacak 8-9 maddeden oluşması beklenen torba yasa teklifiyle 10 yıllık zaman aşımı süresi 1 Ocak 2025’te dolacak GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi planlanıyor.

400 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

AK Parti’nin yaptığı çalışmaya göre düzenleme, yaklaşık 400 bin kişiyi etkileyecek ve 250 milyon TL’lik alacaktan vazgeçilmiş olacak.



GSS İÇİN AYDA 600 TL ALINIYOR

GSS primi 2024 yılı için 600 TL tutarında. Gelir testi yaptırarak ödeme gücü olmadığı tespit edilen vatandaşlar, bu primi ödemeyecekler. Bu gelir testi sonucunda aylık gelirinin asgari ücretin üçte birini aşmadığı tespit edilenlerin GSS primleri, devlet tarafından karşılanıyor.

GSS PRİM BORCU OLAN SAĞLIK HİZMETİ ALIYOR

Cumhurbaşkanı kararı ile GSS prim borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanması 31 Aralık 2024 tarihine uzatıldı.

Ancak 31 Aralık 2024 tarihinin yaklaşıyor olması nedeniyle GSS prim borçları nedeniyle sağlık hizmetinden yararlanılamamasının önüne geçmek için çalışmaların başladığı biliniyor.

AFTAN YARARLANMAK İÇİN GELİR TESTİ YAPTIRMA ÖNERİSİ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, GSS'deki son durumu Ensonhaber'e şöyle değerlendirdi:

31.12.2024 tarihinin yaklaşıyor olması nedeniyle milyonlarca vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden GSS prim borçları nedeniyle yararlanamaması ihtimali ortaya çıkmıştır. Henüz çalışmalar devam etmekle beraber GSS borçlarının bir defalık affedilmesi veya GSS borcu olanların sağlıktan yararlanma süresinin 1 yıl uzatılması yönünde konunun çözümlenmesine çalışılmaktadır. Ancak gelir testi yaptırmayan vatandaşların bu işlemi yapmaları yararlarına olacaktır.

GELİR TESTİ

Eski adıyla yeşil kartlı olarak bilinen ve herhangi bir ödeme yapması imkan dahilinde olmayan vatandaşlar da bu kapsama alındı. Yeşil kartlılar ile Türkiye’de ikamet edip herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar, kaymakamlıklarda bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek mutlaka aile içi gelir testi yaptırmak zorunda.

Gelir testi sonucuna göre prim ödeme imkanı olmayanlar GSS ödemesi yapmayacaklar. Gelir tespitinde aile fertlerinin bütün harcamaları, taşınır-taşınmazları ile bunlardan elde edilen toplam geliri dikkate alınmıyor.

GSS BORCU SORGULAMA

Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, GSS yeni bir karar öncesinde borç sorgulanması yapılmasını da önererek şöyle konuştu:

E-Devlet üzerinden “GSS Sorgulama” sayfasına ulaşarak borcunuzu öğrenebilirsiniz. Ancak gelir testi hiç yaptırmadıysanız en üst dereceden GSS prim borcunuz hesaplanmış olabilir. Ödeme yapmadan önce gelir testinizi yaptırınız.



