Gümrük sistemlerinde transit işlemlerinde yeni faza geçildi

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Ticaret Bakanlığı, AB-Entegre NCTS Faz 5 uygulamasına geçildiğine dair bilgi yayınladı.

Verilen bilgiye göre, 17 Kasım 2024 Tarihi İtibarıyla, Ulusal ve Ortak Transit İşlemlerinde Kullanılan NCTS FAZ 5 Türkiye gümrüklerinde uygulamaya alındı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda uygulama değişikliğiyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

Türkiye Cumhuriyeti olarak 01.12.2012 tarihinde Akit Taraf olunan; diğer Akit Tarafların da Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üye ülkeleri, Birleşik Krallık, Kuzey Makedonya, Sırbistan ile Ukrayna olduğu, 20.05.1987 tarihli Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri çerçevesindeki taşımalarda Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi (NCTS) kullanılmaktadır.

Mezkûr Sözleşme hükümleri çerçevesinde, ülkelerce belirli bir takvim dahilinde NCTS sisteminin güncel sürümüne geçiş yapılması zorunlu olup tüm taraf ülkeler için son geçiş tarihi 01.12.2024 olarak belirlenmişti. Bu çerçevede, NCTS Faz 5 uygulamasına 17 Kasım 2024 tarihinde gümrüklerimizde geçilmiştir.

17 KASIM'DA UYGULAMAYA ALINDI

Ülkemiz ihracatında bölgesel olarak en büyük paya sahip olan Avrupa coğrafyasına yönelik olarak eşyanın ortak transit rejimi kapsamında tek bir beyanname ve tek bir teminat ile taşınabilmesine imkan sağlayan; ayrıca ulusal transit işlemlerinde de kullanılmakta olan NCTS sisteminin güncel sürümü olan NCTS Faz 5, halihazırda kullanılan NCTS Faz 4 sisteminin yerini almakta ve çeşitli iyileştirmeler getirmekte olup; ülkemiz gümrüklerinde 17.11.2024 tarihinde uygulamaya alınmıştır.

"FRANSA VE KUZEY MAKEDONYA DA UYGULAYACAK"

Ülkemizi takiben Fransa ve Kuzey Makedonya da önümüzdeki haftalarda NCTS Faz 5 sürümüne geçiş yapacaktır.

Bu kapsamda, ülkemizde NCTS Faz 5 sürümüne geçiş öncesinde tüm paydaşlara yazılı ve görsel materyaller ile gerekli eğitim ve farkındalık faaliyetleri düzenlenmiş, geçiş öncesinde ilgili ülkeler de dahil olmak üzere tüm tarafların konu ile ilgili olarak bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

"İŞLEMLER DEVAM EDECEK"

Halihazırda, Ticaret Bakanlığı'nın gümrük sistemleri ülke genelinde aktif bir şekilde çalıştığı, bu süreçte Bakanlığa intikal ettirilen hususların titizlikle ele alındığı, Ticaret Bakanlığı ekiplerince tüm paydaşlar nezdinde gerek teknik gerekse de idari olarak geniş kapsamlı destek sağlandığı belirtilerek, şu açıklamaya yer verildi:

NCTS'nin bir önceki sürümü ile kıyaslandığında elektronik mesaj içeriklerinde ve sistemsel yapıda büyük oranda farklı bir yapıya haiz olan Faz 5 sürümündeki köklü yapısal değişiklikler, Ticaret Bakanlığı'na bağlı gümrük sistemlerinde de bir kesinti yapılmasını gerektirmiş; söz konusu sistemi kullanan tüm taraflar nezdinde bir uyum ihtiyacı doğurmuştur. Bu geçiş sürecinde, transit rejimine ilişkin alternatif beyan yöntemlerinin kullanılması sağlanarak işlemlere devam edilebilmesi mümkün kılınmıştır.



