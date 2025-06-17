Gümüş fiyatları 13 yılın en yüksek seviyesini test etti

AA

Altın bu kadar yükseldikten sonra artık yatırımcılar altının alternatiflerine yönelmeye başladılar.

Gümüş de bunlardan bir tanesi.

Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesini test etti.

Son dönemlerde değerli metallerdeki sert yükselişler kendini gümüşte de gösterdi.

Gümüş fiyatları, güçlü endüstriyel talep, devam eden arz sıkıntısı ve jeopolitik belirsizlik ortamında güvenli liman cazibesinin artmasıyla destekleniyor.

Güneş enerjisi, elektronik ve daha geniş kapsamlı elektrifikasyon trendlerindeki artan rolü gümüş fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu.

Bu gelişmelerle gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükselerek Şubat 2012'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı.

"ARZ AZALINCA FİYATI ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Gümüş sektörünün her kesiminden üye barındıran, kâr amacı gütmeyen uluslararası bir dernek olan Silver Institute, bu yıl küresel gümüş açığının azalacağını tahmin etse de arz kısıtlamaları gümüş fiyatlarındaki artışta temel itici gücü olmaya devam ediyor.

FED'İN MESAJLARI BEKLENİYOR

Bu sebeplerin yanı sıra jeopolitik gelişmelerde gümüş fiyatlamalarında etkili oldu. Analistler, gümüşün jeopolitik risklerden etkilendiğini ancak endüstriyel alanda da yoğun kullanılan bir ürün olduğuna dikkati çekerek ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı toplantısından gelecek mesajlarında önemli olduğunu söyledi.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede son dönemde özellikle piyasalarda güvenli limanlara kaçışın önem kazanarak ön plana çıktığını belirtti.

"YATIRIMCILAR ALTININ ALTERNATİFLERİNE YÖNELMEYE BAŞLADI"

Şimdiye kadar ons altının çok fazla ön plana çıktığını ifade eden Ergezen, "Tabii ons altının güvenli liman özelliği daha ağır basıyor. Bu nedenle de ons altının bu dönemde daha fazla ilgi görmesi normaldi." diyerek şöyle konuştu: