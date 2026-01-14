Zorlu Tekstil Grubu’ndan Heimtextil 2026’da güçlü çıkış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zorlu Tekstil Grubu, 13-16 Ocak 2026 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve dünyanın en prestijli ev tekstili fuarları arasında yer alan Heimtextil 2026’ya katıldı.

Grup, Zorluteks, Valeron ve Korteks markalarıyla fuarda yenilikçi koleksiyonlarını ve sürdürülebilir üretim anlayışını uluslararası ziyaretçilerle buluşturdu.

TASARIM, KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÖN PLANDA

Zorluteks perdeleri, Valeron’un yeni sezon koleksiyonları, lisanslı Disney Home ürünleri ve Korteks’in inovatif iplik çözümleri, fuar boyunca sektör profesyonellerinin yoğun ilgisini çekti. Zorlu Tekstil Grubu stantları, yüksek kalite standartları, güçlü tasarım dili ve sürdürülebilirlik yaklaşımıyla fuarın öne çıkan alanları arasında yer aldı.

“KÜRESEL REKABET GÜCÜMÜZÜ SERGİLEDİK”

Fuar sonrası değerlendirmede bulunan Zorlu Tekstil Grubu Başkanı Necat Altın, Heimtextil 2026’nın grup açısından stratejik bir buluşma noktası olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Üretim gücümüzü, tasarım yetkinliğimizi ve kalite anlayışımızı küresel ölçekte sergileme fırsatı bulduk. Farklı segmentlere hitap eden geniş ürün portföyümüzle hem tüketici beklentilerini hem de profesyonel pazarın ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz. Fuarda gördüğümüz yoğun ilgi, markalarımızın uluslararası pazarlardaki güvenilirliğini ve rekabet gücünü bir kez daha ortaya koydu.

VALERON 2026 KOLEKSİYONU İLGİ ODAĞI OLDU

Valeron standında sergilenen 2026 Nevresim Koleksiyonu, Banyo Grubu ve Otel Grubu ürünleri; zarif tasarım dili, zamansız estetik anlayışı ve yüksek kalite standartlarıyla dikkat çekti. Otel Grubu’na eklenen üç yeni jakar desen, markanın profesyonel segmentteki iddiasını güçlendiren yenilikler arasında yer aldı. Valeron 2026 Koleksiyonu, premium segmentteki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu.

DİSNEY HOME ÜRÜNLERİ ZİYARETÇİLERİ BÜYÜLEDİ

Zorluteks bünyesindeki Lisanslı Disney Home standında; Mickey Mouse, Mickey & Friends, Frozen, Spiderman, Lilo & Stitch ve Avengers gibi dünyaca ünlü karakterler yer aldı. Nevresim takımı, battaniye, dekoratif yastık, dekoratif örtü ve Advent Calendar ürün gruplarından oluşan koleksiyon, renkli ve eğlenceli tasarımlarıyla farklı pazarlardan gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

ZORLUTEKS PERDELERİ ESTETİK VE FONKSİYONELLİĞİ BULUŞTURDU

Zorluteks standında sergilenen perde koleksiyonu; şönil ve buklet iplikli ürünler, doğal ışıltılara sahip yüzeyler, modern ve geometrik desenler ile animal skin dokulu tasarımlardan oluştu. Koleksiyon, fonksiyonel kullanım ile estetik tasarımı bir araya getiren yaklaşımıyla beğeni topladı.