Ticari hayatta kağıt faturanın yerini dijital fatura aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile kademeli olarak düşürülen e-fatura ve e-arşiv fatura geçiş sınırlarının ardından, işletmelerin neredeyse tamamı dijital sisteme entegre oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin son yıllarda hız kazanan "dijital vergi dairesi" vizyonu meyvelerini verdi.

1 Ocak'tan itibaren artık kağıt fatura ve kağıt defterler ortadan kalktı.

Faturaların ve kanuni defterlerin tamamen elektronik belge ve elektronik deftere dönüştüğü bir döneme girildi.

KÜÇÜK ŞİRKETLERDE E-BELGE

Sadece yüksek cirolu şirketler değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de e-belge uygulamalarına dahil edilmesiyle kağıt kullanımı asgari seviyeye indirildi.

FATURALAR DİJİTAL ORTAMDA

GİB verilerine göre, 2025 yıl sonu itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter kullanan mükellef sayısı rekor seviyeye ulaştı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı milyonları aşarken yıllık düzenlenen e-belge adedi, milyarlarca rakamla ifade edilmeye başlandı.

Dijitalleşme hamlesiyle birlikte, fatura düzenleme, gönderme ve saklama maliyetlerinde yüzde 90’a varan tasarruf sağlandı. İşletmelerin kağıt, baskı, posta ve arşivleme gibi operasyonel yüklerden kurtulması, ekonomiye yıllık milyarlarca liralık katkı sundu.

MİLYONLARCA AĞAÇ KESİLMEKTEN KURTULDU

Projenin sadece ekonomik değil, çevresel etkileri de verilerle ortaya konuldu. Kağıt fatura basımı ve kullanımı için harcanan kağıt miktarındaki azalma sayesinde, her yıl yaklaşık 1,5 milyon ağacın kesilmesi önlendi. Bu veri, Türkiye’nin "Yeşil Dönüşüm" ve "Sıfır Atık" hedefleriyle de doğrudan uyum gösterdi.

DİJİTAL FATURANIN YARARLARI

1- Kağıt fatura basımı ve kullanımı için harcanan kağıt miktarındaki azalma sayesinde, her yıl yaklaşık 1,5 milyon ağacın kesilmesi önleniyor.

2- Kağıt fatura döneminin kapanmasının kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkısı büyük.

3- Dijital sistem sayesinde faturaların anlık olarak Gelir İdaresi sistemlerine düşmesi, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenlenmesinin önüne geçiyor.

4- Tasarruf sağlıyor.

5- Zaman kazandırıyor.

6- Hesap hatalarının önüne geçiliyor.

7- Beyan yükünü azaltıyor.