Gün sonu altın analizi: Kilogram fiyatı 4 milyon 475 bin lira

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yükselişle tamamladı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 452 bin lira, en yüksek 4 milyon 650 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,7 artışla 4 milyon 475 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 442 bin liradan tamamlamıştı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ ARTTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 800 milyon 611 bin 718,12 lira, işlem miktarı ise 622,45 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 980 milyon 159 bin 111,63 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 446 lira

Çeyrek altın: 75 bin 39 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 722 lira

Tam altın: 30 bin 162 lira

Yarım altın: 15 bin 81 lira