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- Güncel altın fiyatları 24 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
Güncel altın fiyatları 24 Kasım 2021: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam altın ne kadar?
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 10:47
- Güncelleme : 24.11.2021 - 11:03
En değerli sarı metal altın, fiyatlarındaki anlık iniş ve çıkışlar dolayısıyla yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Yükselişini sürdüren gram altın fiyatı 752 lira sınırından işlem görürken rekor kıran çeyrek altın ise 1239 lira civarında.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor. Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
Anlık olarak değişebilen altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
24 KASIM 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 752,74
SATIŞ: 752,88
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.197,00
SATIŞ: 1.239,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.790,00
SATIŞ: 4.929,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.394,00
SATIŞ: 2.475,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.822,47
SATIŞ: 4.961,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 667,90
SATIŞ: 690,43
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.792,56
SATIŞ: 1.792,95