Güneş enerjisi kurulu gücünde artış rekoru TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü nisanda önceki aya göre yaklaşık 1,3 gigavat artış kaydederek rekor kırdı.

AA

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığını azaltılması ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına daha fazla ağırlık veriyor.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, ülkenin güneş enerjisi kurulu gücü nisan sonunda önceki aya göre 1,3 gigavat artışla 13,9 gigavata ulaştı.

Böylece, Türkiye'de güneş enerjisi kurulu gücünde bir ayda rekor kapasite artışı gerçekleşti.

Yetkililerin verdiklere bilgilere göre, rekorların bundan sonraki süreçte de devam etmesi bekleniyor.

"Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişiklik dekorda rol oynadı"

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'ndeki değişikliğin söz konusu artışta önemli rol oynadığını söyledi.

Erkan, üretim fazlasını satma imkanı tanındığını ifade etti.

"Kurulumlar hızlandı"

Tesislerin kurulu gücünün iki katı kadar kurulum yapabildiği bilgisini de paylaşan Erkan, şöyle konuştu:

Bu düzenleme ile kurulumlar hızlandı. 100 ila 500 megavat hatta daha büyük güçlerde lisanssız santral kurulum hakları verildi. Bu artışın lisanssız santrallerin devreye girmesiyle görüldüğünü düşünüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)