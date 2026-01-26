Güney Kore, 2 yeni nükleer reaktör inşa edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güney Kore’de Devlet şirketi Korea Hydro & Nuclear Power Co., 2027 yılına kadar yeni reaktörler için ev sahibi şehir veya kasabaları seçmek üzere yakında ihale sürecini başlatacak.

Güney Kore, temiz enerjiye yönelik artan talep doğrultusunda 2038 yılına kadar iki yeni nükleer reaktör inşa edeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz hafta hükümet tarafından yaptırılan iki kamuoyu araştırması, katılımcıların ortalama yüzde 80'inin nükleer enerjiye ihtiyaç duyulduğunu, yüzde 60'ının ise ek inşaat planını desteklediği açıkladı.

2037-2038 YILLARI ARASINDA TAMAMLANACAK

Seul'de düzenlediği basın toplantısında konuşan İklim Bakanı Kim Sung-whan, hükümetin, önceki hükümet tarafından hazırlanan 11. temel plan kapsamında planlandığı gibi, 2037-2038 yılları arasında iki büyük ölçekli nükleer reaktörün inşasını tamamlamak için gerekli prosedürleri yürüteceğini söyledi.

KARBON EMİSYONLARININ ÖNLENMESİ İÇİN

Kim Sung-whan, enerji sektöründeki karbon emisyonlarını azaltmak için kömür ve sıvılaştırılmış doğalgazla elektrik üretiminin azaltılması gerektiğini söyleyerek, “Bu nedenle, yenilenebilir enerji ve nükleer enerjiye odaklı enerji sistemi işletmelerine ihtiyacımız var." diye ekledi.

İHALE SÜRECİNE GİRİLDİ

