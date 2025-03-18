Günün kapanışında altın kendi rekorunu kırdı

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Ons altın, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını sürdürmesi nedeni ile "güvenli liman" olmaya devam etti.

Dünyada ons altın arttıkça iç piyasada da gram altın yükselişine devam ediyor.

ALTIN FİYATLARINDA YENİ REKOR

Ons altın, günün sonunda son rekoru 3 bin 1,20 lirayı aşarak 3 bin 30 dolar oldu.

Gram altın da son rekoru 3 bin 536 lirayı geçerek, sabah saatlerinde 3 bin 600 liraya kadar yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 3 bin 600 lira

Çeyrek altın: 6 bin 55 lira

Cumhuriyet altını: 24 bin 672 lira

Tam altın: 24 bin 223 lira

Yarım altın: 12 bin 107 lira

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELDİ?

-Küresel ekonomik belirsizlikler.

-Merkez bankalarının altın alımları. Özellikle Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) altın alımlarını sürdürmesi de burada önemli bir faktör oldu. Çin'de yatırımcılar da özellikle emlak piyasasındaki belirsizlik nedeniyle altına yöneliyor.

-ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesinde jeopolitik risklerin artması.

-ABD'de açıklanan enflasyon verilerindeki yavaşlamanın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri destekleyeceğine yönelik öngörüler de altının ons fiyatını destekledi.

-Doların değer kaybetmesi, euro/dolar paritesindeki yükseliş.

-İsrail'in Gazze'yi tekrar bombalamaya başlaması ve can kayıplarının artması.

-ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikaları. ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırmasıyla artan risk algısı güvenli liman olan altına ilgiyi artırdı.

-Ülkelerin karşılıklı olarak birbirlerine tarife açıklamalarıyla artan politik ve ticari belirsizlikler de altına talebin artmasını sağladı.

-Orta Doğu'daki çatışmalar ve Rusya-Ukrayna arasındaki ilişkiler de dahil olmak üzere jeopolitik gerginlikler ve ticaret savaşı riskleri, 2025 yılında enflasyonu tetikleyebileceğine yönelik endişeleri beslerken bu durumun da güvenli liman özelliği taşıyan altına talebi artırabileceği öngörülüyor.

-ABD'de başta olmak üzere artan küresel borç yüklerinden kaynaklı mali istikrarsızlık da altın fiyatlarını artıran faktörler arasında yer alıyor. Öte yandan ABD'de açıklanan enflasyon verilerindeki yavaşlamanın Fed'in faiz indirimleri destekleyeceğine yönelik öngörüler de altının ons fiyatını destekledi.

ALTININ ONS FİYATINDA YUKARI YÖNLÜ TRENDİN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Uzmanlar, altının ons fiyatında yükseliş trendini değiştirecek bir gelişme olmadığını belirterek, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekliyor.

YIL BAŞINDAN BUGÜNE YÜZDE 14'LÜK KAZANÇ

Bu gelişmelerle yıl başından bu yana yükseliş trendinde hareket eden ons altın, bugün 3 bin 30 doların üzerini görerek rekor kırdı. Ons altın, yılın başından bu yana yatırımcısına 14'ün üzerinde kazandırdı.