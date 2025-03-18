Ons altın için 3 aylık fiyat tahmini, 3 bin 100 dolara çıktı

Haber Merkezi



ANZ Bank, önümüzdeki 3 ay içinde altın fiyatının ons başına 3 bin 100 dolara, 6 ay içinde de 3 bin 200 dolara yükseleceğini öngördü.

Küresel piyasalarda oynaklık artarken yatırımcının güvenli limanı altına talep artıyor.

Bugün 3 bin 17 dolar seviyesini aşarak rekor kıran altın için bankalar da tahminlerini revize etti.

ANZ Bank, altın fiyatlarında 3 ve 6 aylık öngörülerini paylaşarak ons altının 3 bin 200 dolara kadar yükseleceğine işaret etti.

"ALTINDA İYİMSER GÖRÜŞÜMÜZÜ KORUYORUZ"

ANZ’nin araştırma notunda, “Jeopolitik ve ticaret gerilimlerindeki artış, gevşeyen para politikaları ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi faktörlerin etkisiyle altın konusundaki iyimser görüşümüzü koruyoruz.” denildi.

ALTINDA 14. REKOR

Geleneksel olarak jeopolitik istikrarsızlığa karşı güvenli liman olarak görülen altın, yılbaşından bu yana yüzde 14’ten fazla değer kazandı ve 14 kez rekor seviyeye ulaştı.