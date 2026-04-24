Güven endeksi inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan 2026 tarihli Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri'ni yayımladı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Nisan ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 3,1 oranında azalarak 109,7 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,8 oranında azalarak 111,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 83,6 değerini aldı.

ENDEKSTE 100 EŞİĞİ

Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabiliyor, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini gösteriyor.