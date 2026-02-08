Güvenlik ve perakende meslekleri zirvede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ocak ayında İŞKUR’un verilerine göre en fazla açık iş imalat sanayii alanında iken, işe yerleştirmede en yoğun talep, güvenlik ve perakende alanlarından geldi.

İŞKUR Ocak 2026 İstatistik Bülteni’ne göre kurum aracılığıyla 76 bin 893’ü (yüzde 64,8) erkek, 41 bin 840’ı (yüzde 35,2) kadın, 33 bin 351 genç, 3 bin 417 engelli ve 22 bin 945 yükseköğrenim mezunu olmak üzere toplam 118 bin 733 işe yerleşme gerçekleşti.

Ocak 2026 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe “İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Güvenlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) ve Reyon Görevlisi” mesleklerinde yaşandı.

OCAK AYINDA 170 BİN 617 AÇIK İŞ ALINDI

Ocak ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 170 bin 617 oldu. Açık işlerin yüzde 99,7’si özel sektörden alınan açık işlerden oluştu.

AÇIK İŞ SAYISI İMALAT SANAYİ SEKTÖRÜNDE

Sektörler itibarıyla en fazla açık iş (62 bin 183 açık iş) imalat sanayi sektöründe. En çok açık iş “Güvenlik Görevlisi, Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Servis Elemanı (Garson)” mesleklerinde.

İŞKUR’a Kayıtlı İş Arayan 2 milyon 427 bin 507 kişi. Ocak ayında İŞKUR’a kayıtlı iş arayan sayısı 2 milyon 427 bin 507 kişi oldu. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların yüzde 50,4’ü erkek, yüzde 49,6’sı kadın, yüzde 20’si 15-24 yaş grubunda.

"OCAK AYINDA İŞKUR 286 BİN 6 BİREYSEL GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ"

Ocak ayında iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri kapsamında iş arayanlarla 286 bin 6 bireysel görüşme gerçekleştirildi. Ayrıca, aynı dönemde öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri kapsamında 1.404 okul ziyareti ve işveren danışmanlığı kapsamında da 29 bin 678 işyeri ziyareti gerçekleştirildi. Diğer yandan Ocak ayında 3 bin 58 iş arayan yoğunlaştırılmış danışmanlık hizmeti kapsamında İş Kulüplerinden faydalandı.

Ocak ayında düzenlenen aktif işgücü piyasası programlarından (AİPP) 4 bin 77 kişi yararlandı. Ocak ayında aktif işgücü piyasası programları kapsamında 635 program düzenlenmiş olup, 4 bin 77 kişi bu programlardan faydalandı. Aktif işgücü programlarından faydalanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 oranında arttı.

KURSLARDA EN FAZLA TALEP GÖREN MESLEKLER

2026 yılında düzenlenen mesleki eğitim kurslarında en fazla kursiyer sırasıyla “Perakende Satış Elemanı (Tezgahtar), Market Elemanı ve Satış Elemanı/Danışmanı” mesleklerinde bulunmaktadır.

Ocak 2026 verileri, iş gücü piyasasında güvenlik, perakende ve hizmet sektörlerinin öne çıktığını gösterdi. Mesleklere göre açık iş ve işe yerleştirme rakamlarına bakıldığında, özellikle güvenlik görevlileri ve perakende çalışanları en fazla istihdam yaratılan alanlar arasında yer aldı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ İLK SIRADA

Verilere göre, 5 bin 621 işe yerleştirme ile güvenlik görevlisi mesleği listenin başında yer aldı. Silahsız özel güvenlik görevlileri ise 5 bin 426 işe yerleştirme ile ikinci sırada bulunuyor. Bu iki meslek grubunda açık iş sayılarının da yüksek olması, güvenlik alanındaki sürekli talebe işaret ediyor.

HİZMET VE PERAKENDE SEKTÖRÜ GÜÇLÜ

Reyon görevlisi, servis elemanı (garson), market elemanı ve kasiyer gibi meslekler de hem açık iş hem de işe yerleştirme sayılarıyla dikkat çekti. Reyon görevlilerinde işe yerleştirme sayısı açık iş sayısını aşarken, perakende satış elemanlığı (gıda) alanında da benzer bir tablo görüldü.

İMALAT VE KONFEKSİYON İSTİHDAMDA PAYINI KORUYOR

Konfeksiyon işçileri ile diğer imalat ve ilgili işçiler (elle yapılan işler) de ilk 10 meslek arasında yer aldı. Bu alanlarda açık iş sayıları ile işe yerleştirmeler arasındaki farkın sınırlı olması, imalat sektöründe istihdamın görece dengeli seyrettiğini ortaya koydu.

TALEP 2025’TEN, İSTİHDAM 2026’YA TAŞINDI

Verilerin, açık iş ilanları 2025 yılına; işe yerleştirmelerin ise 2026 yılına ait kayıtları kapsaması, iş gücü piyasasında talebin yeni yıla taşındığını gösteriyor. Uzmanlar, özellikle hizmet ve perakende sektörlerinde istihdam ihtiyacının önümüzdeki aylarda da devam edeceğini öngörüyor.