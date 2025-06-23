Haftanın ilk gününde piyasalar! Altın, döviz, borsa, petrol, Bitcoin fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği gümrük tarifeleri aydınlığa kavuşmadan patlayan İsrail-İran savaşı finans dünyasını dalgalandırdı.

Altın sınırlı düşüş ve yükselişlerle seyrine devam ederken, dolardaki sınırlı yükseliş ise sürüyor.

ALTIN FİYATLARI

Altının ons fiyatı günü ABD'nin diplomatik çözüm mesajlarının etkisiyle erken saatlerdeki kazancını silerek yüzde 0,8 azalışla 3 bin 358 dolardan satılarak başladı. Ons altın şu anda ise 3 bin 372 dolara yükseldi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 304 lira

Çeyrek altın: 7 bin 300 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 744 lira

Tam altın: 29 bin 202 lira

Yarım altın: 14 bin 595 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,1 yükselişle 39,6730'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,7308'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 39,7308 lira

Euro: 45,6556 lira

Sterlin: 53,2166 lira

BORSA HAFTAYA DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.203,37 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,40 puan ve yüzde 0,94 azalışla 9.116,97 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,20 değer kaybetti.

PETROL FİYATLARI ARTTI

Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle ortaya çıkan enerji arz endişeleri etkili olmayı sürdürürken, Brent petrolün varil fiyatı yeni haftaya yüzde 1,2 yükselişle 76,8 dolardan başladı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 1,3 primle 74,7 dolardan başladı.

BITCOIN DÜŞTÜ

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören kripto para olan Bitcoin düşüş eğiliminde.

Bitcoin bugün (yüzde 1,41) 1.453,9 düşüşle 101 bin 304,2 dolara geriledi.