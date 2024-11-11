Haftanın ilk gününde piyasalar! Döviz, altın fiyatları

Haber Merkezi

Altının savaş ve kaostan beslendiği, bu gibi durumlarda yatırımcıların altına yöneldiği biliniyor.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, zafer konuşmasında dünyaya barışı getirmek için çalışacağını belirtmesi, bu nedenle piyasalarda yatıştırıcı etki yarattı.

Henüz resmi olarak göreve gelmeden Trump'ın yaptığı açıklamalar ve faaliyetler, altının ateşini düşürdü.

BARIŞ SÖYLEMLERİ ALTINI DÜŞÜRDÜ

ABD'deki seçim belirsizliğinin ortadan kalması "güvenli liman" altına yatırımı azalttı ve barış söylemleri de bu etkiyi derinleştirdi.

Ayraca Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerginliği düşürme çağrısı yaptığı bildirildi.

Bu düşüşte güçlenen doların da etkisi var.

ONS ALTIN

Ons altın kırdığı 2 bin 790 dolarlık rekorun altına inerek bugün 2 bin 667 dolara geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 949 lira

Çeyrek altın: 5 bin lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 379 lira

Tam altın: 20 bin 2 lira

Yarım altın: 10 bin 1 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 34,3856 lira

Euro: 36,8825 lira

Sterlin: 44,4787 lira

BITCOIN

Donald Trump'ın "ABD'yi kripto para merkez yapacağım" açıklaması, en fazla işlem gören kripto para biriminin yükselmesine neden oldu.

Trump'ın başkanlığının kesinleşmesinin ardından kripto para piyasası gibi görece riskli varlıklarda yukarı hareket dikkati çekerken, yükseliş eğilimini sürdüren

Bitcoin bugün yüzde 2,23 ve 1.763,6 dolar artışla 80 bin 846,1 dolarda.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yeni haftada yüzde 0,4 azalışla 73,5 dolar seviyesinde bulunuyor.

BIST 100

Yurt içinde cuma günü alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,67 değer kazanarak 9.184,82 puandan tamamladı.