Haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum

Haftanın işlem son gününde para piyasalarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor...

Bu yılın en gözde yatırım araçlarının başında gelen altında bir hafta fiyatlar rekor kırarken, bir sonraki hafta tepetaklak olabiliyor.

Yatırımcılar ise fiyatlardaki ani değişimi anlık takip etmeye devam ediyor.

ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

ABD'nin gümrük tarifeleri uygulamasını 1 kilogramlık altın külçelerine de uygulayacağı haberlerinin ardından altında yükseliş devam ediyor.

Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak, ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi.

Haber sonrası New York vadeli işlemleri ile spot fiyatlar arasındaki fark 100 doların üzerine çıktı.

VADELİ İŞLEMLER REKOR SEVİYEDE

Altın vadeli işlemleri rekor seviyeye ilerledi.

Spot altın da hem bu tarifeler hem de ABD faiz indirimi beklentileriyle art arda ikinci haftalık kazancına doğru ilerliyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU

Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın fiyatları da yükselişe geçti.

Gram altın güne 4.445 liran başladı, çeyrek altın 7.296 lira seviyesine yükselirken, Cumhuriyet altını ise 29.029 liradan alıcı buluyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Serbest piyasada 40,7090 liradan alınan dolar, 40,7110 liradan satılıyor.

47,4400 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,4420 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 40,6190, euronun satış fiyatı ise 47,4140 lira olmuştu.

BITCOIN VE ETHERIUM'DA SON DURUM

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak daha sonra kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir sürüyor.

Bitcoin değer kaybederek 116 bin 538 dolara düşerken, piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise 3 bin 908 dolardan işlem görüyor.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAZANDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazanarak 10.956,05 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyrederek 12.371,00 puanda işlem gördü.