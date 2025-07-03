HAK-İŞ, kamu işçisinin zammını hatırlattı: Bizim gelirlerimiz neden artmıyor

HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, kamu işçisinin zam görüşmelerine ilişkin yaptığı konuşmada kendilerine yüzde 17 iken, bugün 6 aylık enflasyonun yüzde 15,6 olarak açıklandığını hatırlatarak, "Aslında verilen yüzde 2 bile değil. Dolayısıyla bu toplu iş sözleşmesini nasıl imzalarız?" sorusun yönetti.

HAK-İŞ, taleplerini dile getirmek için konfederasyon genel merkezi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde iki ayrı miting düzenledi.

Arslan, konfederasyon önündeki mitingde yaptığı konuşmada, 27 Şubat'ta HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ olarak, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikasına (TÜHİS) tekliflerini ulaştırdıklarını, bugüne kadarki görüşmelerde sonuç alamamanın sorumlusunun kendilerinin olmadığını söyledi.

"TALEPLERİMİZ KARŞILIKSIZ KALDI"

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolünün, TÜHİS ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu anımsatan Arslan, "Taleplerimiz ne yazık ki uzun süre karşılıksız kaldı. 6'ncı görüşmede bir teklif sunuldu. Dolayısıyla bu sistem yanlış. Kamu Çerçeve Protokolü için bir sözleşme süreci gerekmiyor." ifadelerini kullandı.

"SÜRECİN EN BÜYÜK MAĞDURU BİZİZ"

Sürecin en büyük mağdurlarının kendileri olduğunu vurgulayan Arslan, "Bize önerilen oran yüzde 17 iken, bugün 6 aylık enflasyon yüzde 15,6 olarak açıklandı. Bize aslında verilen yüzde 2 bile değil. Dolayısıyla bu toplu iş sözleşmesini nasıl imzalarız? Yapılan müzakere falan değil. Verilen teklifler, teklif değil." diye konuştu.

"İŞÇİLER GELECEK HAFTADAN İTİBAREN YEMEK YEMEYECEK"

İşçilerin tepki olarak gelecek haftadan itibaren, iş yerlerinde yemek yemeyeceklerini ve mesai bitiminden sonra iş yerlerinden ayrılmayacaklarını belirten Arslan, şunları kaydetti:

Bir kez daha TÜHİS'i, Bakanlığı ve hükümeti müzakereye davet ediyoruz. Biz kavga, kaos, çatışma istemiyoruz. Ama bizi duymazlarsa duyurmak için gerekeni yapacağız. Bu ülkenin kaynaklarının, imkanlarının, fırsatlarının bize daha fazla zam verebilecek (durumda) olduğuna inanıyoruz. Ama paylaşımda hata var. Adil paylaşım ve haklı bir toplu sözleşmeyi talep ediyoruz.

MALİYE BAKANLIĞI'NA YÜRÜDÜLER

Konuşmanın ardından Arslan ve konfederasyona üye sendika başkanları ile işçiler, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Hazine ve Maliye Bakanlığına yürüdü.

Arslan, burada da yaptığı konuşmada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten randevu talep ettiklerini ancak olumlu sonuç alamadıklarını dile getirdi.

"BİZİM GELİRLERİMİZ NİYE ARTMIYOR"

Türkiye'nin uzun zamandır büyümeye devam ettiğini hatırlatan Arslan, "İstihdam, tarihin en yüksek oranında. İşsizlik rakamları 25 yılın en düşük noktasında. Doğru. Üretim ve ihracat artıyor, peki bizim gelirlerimiz niye artmıyor? Bizim maaşlarımız niye yerlerde?" diye sordu.

İŞÇİLER YÜZDE 27'LİK VERGİ DİLİMİNE GELDİ

İşçilerin yüzde 27'lik vergi dilimine girdiğini belirten Arslan, "Toplu iş sözleşmesinin başlangıç tarihindeki ilk vergi dilimi yüzde 15 idi. Martta yüzde 20'ye, temmuzda yüzde 27'ye girdik. Paramızı almadan yüzde 12'sini vergi olarak verdik. Buna itirazımız var." diyerek şöyle konuştu: