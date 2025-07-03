Memur-Sen, memur maaşlarına zammın yanında refah payı istedi

Bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon, yüzde 16,67 oldu. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 10,57 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 15,57 artış yapıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 50 BİN 503 LİRA

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 43 bin 726 liradan 50 bin 503 liraya, en düşük memur emekli aylığı 19 bin 617 liradan 22 bin 671 liraya yükseldi.

GÖZLER MEMURLARA ÇEVRİLDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, x hesabından "Kayıplar, enflasyon farkıyla değil refah payıyla telafi edilmelidir." diyerek, şu verileri paylaştı:

MAAŞ ZAM ORANI YÜZDE 15,57 OLDU

2025 yılının Haziran ayı enflasyon oranı yüzde 1,37 ve 6 aylık enflasyon yüzde 16,67 olarak açıklandı. Yüzde 10,07 enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ve emeklilerinin maaş/ücret artışı yüzde 15,57 olarak kayıtlara geçti.

EN DÜŞÜK MAAŞLARIN GELDİĞİ NOKTA

Bu oranlarla birlikte; en düşük kamu görevlisi maaşı (bekar, sendikalı) 41 bin 120 TL’den 47 bin 520 TL’ye, en düşük kamu görevlisi emeklisi aylığı 19 bin 570 TL’den 22 bin 615 TL ’ye yükselecektir.

"MAAŞA ZAM ALMADAN, DOĞALĞAZ VE PİYASA ZAMLANDI"

Henüz maaş ve ücretlere artış gelmeden Temmuz ayından itibaren doğalgaza gelen zam ve Haziran ayı içerisinde piyasada yaşanan anlık değişimin, enflasyon rakamlarına yansımasa da ceplerimize yansıdığını yaşayarak görüyoruz.

ZAMLARDAKİ HIZLI KAYIP DEVAM EDİYOR

Açıklanan enflasyon rakamları ile sosyal hayatta yaşanan enflasyon arasındaki uçurum, bütün bireyler tarafından gün geçtikçe daha derinden hissedilmektedir. Enflasyon artış hızı düşse de maaşlardaki kayıp hızı artarak devam etmektedir.

"REFAH PAYI İLE İYİLEŞME YAPILSIN"