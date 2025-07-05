HAK-İŞ üyeleri eylem takvimini oluşturdu

Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) kapsamında kamu işçilerine son zam teklifi bekleniyor.

HAK-İŞ Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu, dün sendikanın genel merkezinde toplandı.

HAK-İŞ üyeleri gelecek hafta boyunca öğle molalarında ve mesai bitimlerinde iş yeri önünde oturma eylemi yapmaları, kollarına siyah kurdele takmaları, yemekhane bulunan iş yerlerinde yemek yememeleri yönünde "eylem" kararı alındığını bildirdi.

EYLEM TAKVİMİNE KARAR VERİLDİ

Toplantıda, HAK-İŞ'in Kamu Çerçeve Protokolü sürecinde gelecek hafta uygulayacağı "eylem takvimi" netleştirildi.

MOLALARDA OTURMA EYLEMİ YAPILACAK

Bu kapsamda Kurul tarafından üyelerin gelecek hafta boyunca öğle molalarında ve mesai bitimlerinde iş yeri önünde oturma eylemi yapmaları, kollarına siyah kurdele takmaları, yemekhane bulunan uygun iş yerlerinde yemek yememelerine yönelik kararlar alındı.

TOPLANTIYA KATILANLAR

TOSendikanın Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert'in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, HAK-İŞ Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Abdullah Koçoğlu ve Öz Sağlık-İş, Özçelik-İş, Öz Gıda-İş, Öz Güven-Sen, Öz İletişim-İş, Medya-İş ve Öz Orman-İş sendikalarının koordinasyon kurulu temsilcileri ve uzmanları katıldı.