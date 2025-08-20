Hakem Kurulu süreci nasıl işleyecek

Kamu çalışmanlarının temsilcisi ve hükümet uzlaşılamayan mali konuları Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürme kararı aldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde istediği zam oranını hükümetten alamadı.

Müzakere masasında yer alan konfederasyon temsilcileri, sürecin son günlerine yaklaşılırken hükümetle uzlaşmazlık tutanağını imzaladı ve zam teklifini Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na götürme kararı aldı.

HAKEM KURULU 11 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Bundan sonraki süreçte taraflar 3 gün içerisinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na başvuruda bulunabilecek. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu; Yüksek Hakem Kurulu üyeleri, akademisyenler ve taraflardan gelen temsilcilerin yer aldığı 11 üyeden oluşuyor.

EN GEÇ 5 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAK

Başvurunun ardından en geç 5 gün içinde çalışmalarına başlayacak ve ardından en geç 5 gün içinde de kararını verecek.

31 AĞUSTOS'A KADAR KARAR VERİLECEK

Kurulun en geç 31 Ağustos'a kadar vereceği karar bağlayıcı olacak. Kurul kararına itiraz edilemeyecek, dava açılamayacak. Karar, toplu sözleşme hükmünde olacak ve 2 yıl geçerliliğini koruyacak.

UZLAŞMA SAĞLANAN HÜKÜMLER YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Karar, yalnızca uzlaşma sağlanamayan maddeleri kapsayacak. Görüşmelerde uzlaşı sağlanan 369 madde yürürlüğe girecek. Hakem kurulu, yalnızca oransal zam gibi anlaşmazlık konularında karar verecek.

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

Hükümet ikinci teklifinde 6,5 milyonu aşkın memur ve emeklisi için önümüzdeki yılın ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7 artış önermiş, sendikalara, 2027 yılı için sunulan teklif ise ilk 6 ay için yüzde 4, ikinci altı ay için yüzde 4 olmuştu. Öte yandan taban aylığa bin lira artış teklifi de yinelenmişti.