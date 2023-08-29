Hakem Kurulu'nun memur zam oranı için 4. toplantısı Memur ve memur emeklilerinin maaş zam oranlarının belirmesine kısa bir süre kaldı. Zam oranını tespit etmekle görevlendirilen Hakem Kurulu, çalışmalarına bugün de devam ediyor.

ensonhaber.com

Memur maaşı zam oranı belirlenmesinde sona geliniyor.

Memur ve memur emeklilerinin dikkati Hakem Kurulu toplantılarından çıkacak sonuca kilitlendi.

1 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta sona eren 7 Toplu Sözleşme görüşmelerinde taraflar, 2014 ve 2015 yıllarında uygulanacak memur ve emeklileri için zam oranında anlaşma sağlayamadı.

Zam oranı dışında sosyal hakların da görüşüldüğü toplantılarda, Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı.

Daha önceki Toplu Sözleşmelerde de devreye giren Hakem Kurulu, zam oranına karar vermek üzere toplantılar gerçekleştiriyor.

Hakem Kurulu, 11 kişiden oluşuyor, heyetin en geç 31 Ağustos'a kadar zam oranına karar vermesi bekleniyor.

Kurulun verdiği karar, tartışmaya kapalı olacak ve yeni yılla birlikte uygulamaya geçirilecek.

Dördüncü toplantı

Bugün saat 14.00'te, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Heyeti 4. toplantısı başladı.

Kurulu oluşturan isimler

Başkanlığını Sayıştay Başkanı Metin Yener'in yaptığı kurul; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcısı İsa Atçeken, akademisyenler Prof. Dr. Fatih Uçan ve Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkan yardımcıları Hüseyin Öztürk ve Soner Can Tufanoğlu, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkan Yardımcısı Türkeş Güney ve KESK Genel Sekreteri Şenol Köksal'dan oluşuyor.

Kamu İşveren Heyeti'nin maaş zam oranı teklifi:

Kamu İşveren Heyeti, 17 Ağustos'ta teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Hükümetin maaş zam oranı teklifi:

Kamu İşveren Heyeti’nin ikinci teklifi 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklindeydi.