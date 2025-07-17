Hakmar ve Tatbak tedarikçilerine ödeme yapmaya başladı

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak’la ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Mahkeme bu şirketlere TMSF’yi kayyum olarak görevlendirdikten sonra banka hesaplarındaki blokeler kalktı.

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak’ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandı.

TMSF YÖNETİME GELİNCE BANKA BLOKELERİ KALDIRILDI

TMSF’nin mahkeme tarafından kayyum olarak görevlendirilmesinin ardından atanan yönetim kurulu, mahkeme kararı ile şirketlerin banka hesaplarına konulan blokelerin kaldırılmasını sağladı.

2 BİN TEDARİKÇİYE ÖDEME YAPILIYOR

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak’ta yaklaşık 2 bin tedarikçiye ödeme yapılmaya başlandı.

"HERHANGİ BİR AKSAMA YAŞANMAYACAK"

Yeni yöneticiler, şirketlerin ticari faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde devam edeceğini ve herhangi bir aksamaya sebebiyet vermeksizin mal tedarikine ve ödemelere başlandığını ifade etti.

TMSF'NİN OLUŞTURDUĞU YÖNETİM FAALİYETLERİ SÜRDÜRÜYOR

Toplam 907 şubesi, yaklaşık 7 bin 700 çalışanı ve 2 bin tedarikçisi bulunan üç şirketin faaliyetleri, TMSF'nin oluşturduğu yeni yönetim kurulu eliyle sürdürülüyor.

TMSF, kayyumluk yaptığı şirketleri hem operasyonel açıdan istikrara kavuşturup piyasaya güven tesis ediyor.

NELER YAŞANMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yürütülen soruşturma devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimleri oluşturuldu ve çalışmalara başlandı.

Hakmar, Hakmar Express ve Tatbak markasıyla faaliyet gösteren şirketlere, mahkeme kararıyla TMSF kayyum olarak görevlendirildi ve TMSF’nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere, kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor.