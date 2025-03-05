Haksız ticari uygulama ve reklam cezalarında uzlaşılacak

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Ticaret Bakanlığı'nın, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin cezalar da Kanun kapsamındaki diğer para cezaları gibi uzlaşma kapsamına alındı.

Böylece Reklam Kurulunca idari para cezası uygulananlar, yargı yoluna gitmemek koşuluyla, idari para cezasından yüzde 50'ye kadar indirim yapılmasına imkan veren uzlaşmadan faydalanabilecek.

"İNDİRİM YAPILABİLECEK"

Reklam Kurulu'nca idari para cezası uygulananlara, yargı yoluna gitmemek koşuluyla indirim yapılmasına imkan verilecek.

TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ SORUMLU

Bakanlık tarafından idari yaptırım kararı verme yetkisinin taşrada Ticaret İl Müdürlüklerine devredebileceğine dair Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan mevzuat değişikliğiyle uyumu sağlamak amacıyla, idari para cezasını tesis eden makama atıf yapan yönetmelik düzenlemelerinde yer alan "Valilik" ibareleri, "Ticaret İl Müdürlükleri" olarak değiştirildi.

Uzlaşma başvurusunda bulunabilecek kişiler için yetkili olduğunu ispatlayan belgelerle birlikte başvuruda bulunulması koşulu getirildi.