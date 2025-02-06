Ham petrol fiyatları yılın en düşük seviyesine geriledi

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ve Meksika’ya karşı uyguladığı ek gümrük vergileri, küresel ticaretin seyrini değiştiren bir dönemeç oldu.

Bu adımlar, özellikle Çin’in karşılık olarak ABD ürünlerine yönelik vergi düzenlemeleri getirmesiyle tırmanan bir ticaret savaşına dönüştü.

İki ülke arasındaki bu gerilim, yalnızca ticaret değil, aynı zamanda petrol sektörünü de doğrudan etkiledi.

HAM PETROL FİYATLARI YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Ham petrol fiyatları, Çin'in ABD'den ham petrol ithalatına misilleme gümrük vergisi getireceğini açıklamasının ardından taleplerin zayıflayacağı endişesiyle bu yılın en düşük seviyesine geriledi.

Ayrıca ABD stokları da üst üste ikinci hafta artış gösterdi.

Yatırımcılar, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlama ve dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki enerji talebinin zayıflaması konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor.

ABD MALLARINA YÜZDE 10 VE 15 ARASI ZAM

Salı günü Çin Devlet Konseyi Tarife Komisyonu, 10 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere ABD'den gelen kömür ve sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) yüzde 15, Amerikan ham petrolüne, tarım ekipmanlarına ve bazı araçlara yüzde 10 vergi uygulayacağını açıkladı. Ayrıca, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verileri ABD ham petrol stoklarının piyasa beklentilerinin çok ötesinde arttığını ortaya koyarak talebin zayıfladığına işaret etti.

Çarşamba günü, West Texas Intermediate (WTI) ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,3 düşüşle varil başına 71 dolara gerilerken, Brent ham petrol vadeli işlemleri yüzde 2,09 düşüşle varil başına 74,61 dolara geriledi. Her iki petrol göstergesi de perşembe günkü Asya seansında hafif bir toparlanma gösterdi ancak bu yılın en düşük seviyelerinde kaldı.

PETROL FİYATLARI BASKI ALTINDA

Ham petrol fiyatları, ABD stok verilerinin stokların üst üste ikinci hafta da arttığını göstermesiyle geriledi. Ham petrol stokları 31 Ocak'ta sona eren haftada 8,66 milyon varil artarak bir milyon varillik tahmini önemli ölçüde aştı. Bir önceki hafta 3,5 milyon varillik artışın ardından gelen bu artış talebin zayıfladığına işaret ediyor. Daha önce ABD ham petrol stokları Kasım sonu ile Ocak başı arasında dokuz hafta üst üste azalarak petrol fiyatlarını son beş ayın en yüksek seviyesine çıkarmış ve Ocak ortasında zirve yapmıştı.

Siyasi faktörler de ham petrol piyasaları üzerinde baskı yarattı. Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve OPEC'i petrol fiyatlarını düşürmeye çağırırken ABD petrol arzını artırma planlarını yineledi. Bu hafta Trump, Çin mallarına yüzde 10 gümrük vergisi getirerek Çin'in misilleme önlemlerini tetikledi ve dünyanın en büyük iki ekonomisinde yavaşlayan taleple ilgili endişeleri artırdı. Beyaz Saray ayrıca Kanada ham petrolüne yüzde 10 gümrük vergisi uygulamakla tehdit etti, ancak Trump daha fazla müzakere için kararı 30 gün erteledi.