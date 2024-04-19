Hamsi ihracatı sezonunda gelirini yüzde 33 artırdı Türkiye'nin hamsi ihracatı miktarda ve değerde artış gösterdi. 21 ülkeye gönderilen hamside en fazla gönderim Belçika'ya yapıldı.

AA

Türkiye'de, 1 Eylül 2023'te başlayıp 15 Nisan 2024'te sona eren avlanma sezonunda yapılan ihracat rakamları açıklandı.

Türkiye'nin hamsi ihracatı, bu sezon yüzde 33 artışla 9 milyon 477 bin 178 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, Türkiye'den, avlanma sezonunda 21 ülkeye hamsi ihraç edildi.

Türkiye'den ihracat sezonunda Belçika, Fransa ve Almanya başta olmak üzere 21 ülkeye hamsi gönderildi.

İhracat miktarı ise yüzde 101 arttı

İhracat miktarı ise yüzde 101 artışla 2 bin 745 ton olarak gerçekleşti.

İklimsel faktörler nedeniyle rekoltenin beklentilerin altında kalmasına rağmen ihracat sezonunun artışla kapandığı hamsiye en çok talep; Belçika, Fransa ve Almanya'dan geldi.

En fazla ihracat Belçika'ya yapıldı

Bu sezon Belçika'ya 2 milyon 656 bin 825, Fransa'ya 2 milyon 500 bin 177 ve ABD'ye de 1 milyon 206 bin 710 dolarlık hamsi gönderildi.

Yunanistan ve Dubai

Geçen sezondan farklı olarak bu dönem Yunanistan ve Dubai'ye de hamsi satıldı.

"Hamsi avı hava sıcaklığı nedeniyle istenen seviyede gerçekleşmedi"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, sezonda hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi avının istenilen seviyede gerçekleşmediğini söyledi.

"Hamsi ihracatımız daha çok ürün rekoltesine bağlı gelişiyor"

Buna rağmen hamsi ihracatında yüksek oranlı artış yaşandığını belirten Kalyoncu, hamsinin işlenerek yüksek katma değerli ürün haline getirilmesinin ihracat artışının en önemli nedeni olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

Hamsi ihracatımız daha çok ürün rekoltesine bağlı gelişiyor. Dolayısıyla tamamıyla hava şartlarına bağlı gelişme gösteren hamsi ihracatında, ihracat performansının geliştirilmesinde en önemli katkı hamsinin daha çok işlenmiş ürün olarak ihraç edilmesiyle sağlanabilecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)