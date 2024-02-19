Hanelerde 2022 yılında enerji tüketimi doğalgaz ağırlıklı oldu Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi 2022 yılında 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti. TÜİK'in araştırması bir evde harcanan enerji kaynağının daha çok nereye yoğunlaştığını gösteriyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2022 yılında evlerde doğalgaz kullanımı arttı.

Hanehalkı Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre; 2022 yılında hanelerin toplam nihai enerji tüketimi 1 milyon 287 bin 738 terajul olarak gerçekleşti.

Hanelerde tüketilen enerji kaynaklarının paylarına göre, nihai enerji tüketiminde yüzde 48,3 ile doğalgaz, yüzde 17,1 ile elektrik ve yüzde 14,3 ile kömür en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Hanelerde tüketilen toplam nihai enerjinin yüzde 65,3'ü alan ısıtma amacıyla tüketildi

Hanehalkı toplam nihai enerji tüketimi, kullanım amacına göre incelendiğinde; 2022 yılında alan ısıtma amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 65,3'ünü oluşturdu. Alan ısıtmadan sonra, sırasıyla aydınlatma ve elektrikli ev aletleri kullanımı yüzde 14,1 ile ikinci sırayı, su ısıtma ise yüzde 11,9 ile üçüncü sırayı aldı. Pişirme amaçlı tüketim, toplam tüketimin yüzde 7,7'si olurken, alan soğutma ve diğer amaçlı tüketimlerin payı ise yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

Doğalgaz en çok alan ısıtmada, elektrik ise aydınlatma ve elektrikli ev aletlerinde tüketildi

Hanelerde en çok tüketilen enerji türü olan doğalgazın yüzde 76,3'ü alan ısıtma, yüzde 14,5'i su ısıtma, yüzde 9,2'si ise pişirme amaçlı tüketildi. Elektrikte ise kullanım amacına göre aydınlatma ve elektrikli ev aletleri yüzde 82,4 ile ilk sırayı alırken, alan soğutma ve su ısıtmanın payları yüzde 5,4 olarak gerçekleşti.

Doğalgaz alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirmede en çok tüketilen enerji kaynağı oldu

Hanelerde alan ısıtma, su ısıtma ve yemek pişirme amacıyla en çok doğalgaz tüketildi. Doğalgazın alan ısıtmadaki payı yüzde 56,4 olurken, su ısıtma ve pişirmedeki payları sırasıyla yüzde 58,8 ve yüzde 57,5 olarak hesaplandı. Alan ısıtmada doğalgazı yüzde 21,6 ile kömür ve yüzde 16,9 ile katı biyokütle izlerken; su ısıtmada doğalgazdan sonra en çok yüzde 28,2 ile güneş enerjisi ve yüzde 7,8 ile elektrik kullanıldı. Pişirmede ise doğalgazın ardından LPG'nin payı yüzde 31,7 ve elektrik enerjisinin payı yüzde 8,2 oldu.