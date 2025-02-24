Hastanelerde katılım payı tutarı düşünce enflasyon beklentisi geriledi

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Kamu sağlık kurumlarında hasta katılım payı tutarları düşürüldü.

Resmi Gazete'nin 23 Şubat tarihli sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık uygulama tebliğine göre, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri, semt poliklinikleri, devlet ve vakıf üniversite hastanelerinde hasta muayene katılım payı tutarı 45 TL'den 20 TL'ye indirildi.

ÖZEL HASTANELERİN KATILIM PAYI DEĞİŞTİRİLMEDİ

50 TL olarak belirlenen ikinci ve üçüncü basamak özel sağlık hizmeti sunucularında hasta muayene katılım payı tutarında değişiklik yapılmadı.

OCAK ZAMMI GERİ ALINDI

Vatandaşlar tarafından ödenen muayene katkı payı devlet hastanelerinde yüzde 233, eğitim ve şehir hastanelerinde yüzde 543 oranında ocak ortasından itibaren artırılmıştı. Yeni karar ile bu artışların devlet ve üniversite hastanelerinde olan kısmının büyük bölümü geri alınmış oldu.

HASTA KATILIM PAYININ DÜŞMESİNİN ENFLASYONU GERİLETMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistler, kamu sağlık kurumlarında hasta katılım pay tutarlarının düşürülmesinin ardından şubat ayı enflasyon beklentilerini aşağı yönlü revize etmeye başladı.

Ocak ayında yayımlanan sağlık uygulama tebliği (SUT) ile artırılan devlet ve üniversite hastanelerinde hasta katılım payı tutarı, hafta sonunda Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile düşürüldü.

Hasta katılım paylarının artırılması ocakta yıllık enflasyon üzerinde 0,5 puanın üzerinde yukarı etki yaratmış, ekonomistler etkinin şubat ve martta da devam ederek toplam etkinin yıllık 1,5 puana yükseleceğini hesaplamışlardı.

Katılım payının düşürülmesinin ardından toplam etkinin daha önceki tahmine kıyasla 0,4-0,8 puan daha düşük gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Ekonomistler buna paralel olarak Şubat ayında yüzde 4'e yakın gerçekleşeceğini tahmin ettikleri aylık enflasyon tahmini de yüzde 3'ün altına indirmeye başladı.

ŞUBAT ENFLASYONU BEKLENTİSİ YÜZDE 3,6'DAN YÜZDE 3'E GERİLEDİ

QNB günlük bülteninde bu değişiklik sonrası Şubat ayı TÜFE enflasyonu tahminini yüzde 3,6'dan yüzde 3'e çekti.

Bahçeşehir Üniversitesi'nden Prof İbrahim Ünalmış, "Yapılan değişikliğin şubat ayı enflasyon beklentilerini yüzde 1 puana yakın düşüreceğini tahmin ediyoruz. Biz de şubat ayı enflasyon tahminimizi yüzde 2,9-yüzde 3,1 aralığına çektik." dedi.

EN DÜŞÜK TAHMİNE GÖRE ŞUBAT ENFLASYONU YÜZDE 2,8

Rueters'ın görüştüğü ekonomistler arasında şubat için en düşük tahmin şu an yüzde 2,8 seviyende. Ekonomistler ödenen tutarların iadesine ilişkin bir süreç de olacağı için ocak ayında görülen etkinin aşağı revize edilebileceği bu revizyon hızlı olmaz ise şubat ayında sağlık kaleminde aylık bazda düşüş görülebileceğini söylediler.

Reuters'ın şubat ayı enflasyon anketi ise henüz sonuçlanmadı.

Ocak ayı anketinde ise piyasa katılımcılarının şubat enflasyon beklentisi yüzde 2,65, Merkez Bankası'nın bu ay ortasındaki son piyasa katılımcıları anketinde şubat ayı beklentisi aylık yüzde 3,23 seviyesinde idi.

Ekonomistlerin tahminleri değişiklik sonrası yüzde 2,5-yüzde 3 bandına doğru gelmeye başladı.



