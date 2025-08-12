Hatay'da iki barajın doluluk oranı 'kritik seviye'de

Hatay'ın 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2025 döneminde normale göre yüzde 65 daha az yağış alması, üç ilçenin içme suyu kaynağı Karaçay ile tarımsal sulama şebekelerini de besleyen Yayladağı barajlarının doluluk oranını olumsuz etkiledi.

Hatay'da su şebekelerini besleyen Karaçay ve Yayladağı barajlarının doluluk oranı, kuraklık nedeniyle "kritik seviye" olan yüzde 16'ya geriledi.

SU SEVİYESİ YÜZDE 80'DEN FAZLA AZALDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Hatay'da haziranda yağışlar, normale göre yüzde 80'den fazla azaldı.

HATAY YÜZDE 65 DAHA AZ YAĞIŞ ALDI

Kent, 1 Ekim 2024-31 Temmuz 2025 döneminde de normale göre yüzde 65 daha az yağış aldı.

Kuraklık nedeniyle Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin içme suyu kaynağı olan 54 milyon metreküp kapasiteye sahip Karaçay Barajı'nda doluluk oranı, 8 Ağustos'ta yüzde 16 olarak ölçüldü.

SU SEVİYESİ YÜZDE 85'TEN 16'YA DÜŞTÜ

Barajdaki doluluk oranı, geçen yıl ağustosta yüzde 85 olarak kaydedilmişti. Kentte içme ve tarımsal sulama şebekelerini besleyen önemli kaynaklardan Yayladağı Barajı'nda ise geçen yıl ağustosta yüzde 90 olan doluluk oranı yüzde 16'ya düştü.

"ÇOK CÜZİ MİKTAR SUYUMUZ KALDI"

Yetkililer, "Karaçay Barajı'nda 9 milyon metreküp su kaldı. Bunun 3,5 milyon metreküpü zemin için mecburi tuttuğumuz rezerv su. Yani çok cüzi miktar suyumuz kaldı. Ekiplerimizle gece gündüz çalışma yaptık, yapıyoruz. Durumun bu noktaya geleceğini görüyorduk." şeklinde konuştu.