Hatay'dan Avrupa'ya balık ihracatı

Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında kafeslerde yetiştirilen çupra ve levreklerin büyük kısmı Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Bir firma tarafından 5 yıl önce Pirinçlik Mahallesi kıyısında faaliyete geçirilen tesis aracılığıyla denize kurulan 33 kafeste balık yetiştirilmeye başlandı.

Çupra ve levrek yetiştiriciliğinin yapıldığı tesiste 20'si kadın 70 kişiye istihdam sağlandı.

BALIKLARI KADINLAR TEMİZLİYOR

Açıktaki kafeslerde büyütüldükten sonra kıyıdaki tesise taşınan balıklar, kadınlar tarafından temizlenip uygun saklama koşullarında paketleniyor.

İSPANYA, İTALYA VE PORTEKİZ'E İHRAÇ

Balıkların yaklaşık yüzde 10'u yurt içinde satılıyor, yüzde 90'ı da İspanya, İtalya ve Portekiz'e gönderiliyor.

HEDEF 12 BİN TON ÜRETİM

Tesis sorumlusu Mustafa Bozkuş, 2019'da faaliyete geçen tesiste şu anda yıllık 8 bin ton balık yetiştirdiklerini söyleyerek, "Üretime 500 tonla başladık, şimdi hedefimiz 12 bin ton. Üretimimizi artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Arsuz'da üretilen balıklarımızın yüzde 90'ı İtalya, İspanya ve Portekiz'e ihraç edilmektedir. Arsuz bölgesinde yetiştirdiğimiz balıklar özellikle tercih edilmektedir." dedi.

TESİSTE ÇALIŞAN KADINLAR, EV EKONOMİSİNE KATKI SAĞLIYOR

Tesiste çalışan kadınlardan 47 yaşındaki Ayten Sürücü, kazancıyla 3 çocuğunun eğitim masraflarını karşıladığını söyledi.

29 yaşındaki Sezen Orul ve 19 yaşındaki Sümeyra Cıvıkçıoğlu da balıkları temizleyip paketleyerek gelir elde ettiklerini anlattı.