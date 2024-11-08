Hayvancılık destekleme sistemi başvuru ve ödemelerinde kolaylık

AA

Hayvancılık desteklemelerine esas iş ve işlemlerin yürütüleceği Hayvancılık Destekleme Sistemi, 4 Kasım itibarıyla kullanıma açıldı.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, destekleme sistemini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek değerlendirdi.

Çelik, bu yıldan itibaren ilk defa anaç koyun keçi desteği yerine kuzu ve oğlaklara destek ödemesi yapılacağını ifade etti.

"DESTEKLEME BAŞVURULARINDA VE ÖDEMELERDE KOLAYLIK SAĞLANDI"

Çelik, bu yıl desteklemelerde yeni bir modele geçilmiş olması nedeniyle uygulama ile ilgili şunları kaydetti:

Dolayısıyla hayvancılık desteklemelerine esas olmak üzere iş ve işlemlerin yürütüleceği, destekleme başvurularının tek bir sistemden alınarak icmallerin hazırlanacağı Hayvancılık Destekleme Sistemi'nin kullanıma açılmış olmasını sektör olarak memnuniyetle karşılıyoruz. Sistem sayesinde destekleme başvurularında ve ödemelerinde büyük kolaylıklar sağlanacak.

"ET İTHALATINA SON VERİLMESİ İÇİN BAKANLIĞIMIZA DESTEK VERECEĞİZ"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi esnasında Bakan İbrahim Yumaklı'nın hayvansal üretime ilişkin yaptığı konuşmaya da değinen Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

Bakanımız Yumaklı, komisyonda yaptığı konuşmada hayvansal üretimde planlama sayesinde hayvancılık sektörünü güçlü, dirençli ve sürdürülebilir hale getireceklerini söyleyerek üç yıllık planlama dönemi sonunda, küçükbaş hayvan varlığının 52,4 milyondan 61,1 milyon başa ulaşacağını ve planlama dönemi sonunda et ithalatının ülke gündeminden çıkarılacağını ifade etti.