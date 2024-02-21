Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira oldu Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün yayınladığı bildiri ile Hazine alacak stokunun 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 27,9 milyar TL olarak gerçekleştiğini aktardı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Hazine alacakları ile birlikte merkezi yönetim borç stoku da paylaşıldı.

Buna göre, Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,9 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,5 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 300 milyon lira tahsil edildi.

"Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay Mahalli İdareler’e ait"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı açıklama şöyle:

Hazine Alacak stoku 31 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 27,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Hazine alacak stoku içerisinde en yüksek pay 10,5 milyar TL ile Mahalli İdareler’e aittir.



2024 Ocak ayı sonu itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 0,3 milyar TL tahsilat gerçekleştirilmiştir.



Konuya ilişkin detay bilgilere, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinin İstatistikler sayfasındaki Hazine Alacak İstatistikleri bölümünden ulaşılabilir.

"Merkezi yönetim borç stoku 6.965,1 milyar TL oldu"