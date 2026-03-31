Hazine, borç stoku verilerini açıkladı

“Borç stoku, bir ekonomik birimin belirli bir tarih itibarıyla geri ödemediği toplam anapara borç yükümlülüklerinin parasal değeri.” olarak tanımlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Aralık 2025 itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 15 trilyon 14 milyar lira olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 23,8 oldu.

Kamu net borç stoku ise 8 trilyon 564 milyar lira olarak hesaplanırken stokun milli gelire oranı yüzde 13,6 olarak kaydedildi.

HAZİNE GARANTİLİ DIŞ BORÇ STOKU

Hazine garantili dış borç stoku da 19,1 milyar dolar olarak tespit edildi.

Yılın geri kalanında borçlanma politikası ve faiz seviyeleri, borç stokunun seyrinde belirleyici olacak.