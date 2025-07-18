Hazine, iki kira sertifikası ve bir devlet tahvilini doğrudan satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki kira sertifikası ve bir devlet tahvilinin doğrudan satışını yapacak.
Doğrudan satış yöntemi ile yapılacak bu işlemlerde Hazine, önceden belirlenmiş koşulları aktardı.
Satışlara ilişkin detaylar ve tarih bilgileri, Hazine’nin yayımladığı borçlanma takviminde yer alıyor.
21 TEMMUZ
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 21 Temmuz'da 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
22 TEMMUZ
Bakanlık, 22 Temmuz'da 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilini doğrudan satacak.
Aynı gün 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.