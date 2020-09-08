Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Elektrik üretiminde rekor kırdık

Bakan Berat Albayrak, üretimin sürdürüldüğünü ifade ederek, elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.

Bakan Berat Albayrak:

"Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!

Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."

Ayrıntılar geliyor...