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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Elektrik üretiminde rekor kırdık

    Bakan Berat Albayrak, üretimin sürdürüldüğünü ifade ederek, elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.
    • AA
    • 08.09.2020 - 16:14
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Elektrik üretiminde rekor kırdık

    Bakan Berat Albayrak:

    "Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!

    Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."

    Ayrıntılar geliyor...

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