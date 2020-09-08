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- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Elektrik üretiminde rekor kırdık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Elektrik üretiminde rekor kırdık
Bakan Berat Albayrak, üretimin sürdürüldüğünü ifade ederek, elektrik üretiminde rekor kırıldığını belirtti.
- AA
- 08.09.2020 - 16:14
Bakan Berat Albayrak:
"Durmuyoruz, üretimi sürdürüyoruz!
Yatırımlarımız ve projelerimizle Türkiye’ye çağ atlatıyoruz. Tarihi doğal gaz keşfimizin ardından enerji sektöründe büyük bir adım daha attık. Elektrik üretiminde rekor kırarak her alanda yükselişimizi sürdürüyoruz."
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