Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Kimse bileğimizi bükemez

Ağustos ayı reel sektör güven endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sektörlere ilişkin güven endekslerini ve kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından açıkladığı verilerle Türkiye ekonomisinde iyileşmenin sürdüğünü gösterdi.

Ağustos ayı reel sektör güven endeksi verilerini değerlendiren Bakan Albayrak, paylaştığı veriler sonrası kimsenin Türkiye'nin bileğini bükemeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"KİMSE BİLEĞİMİZİ BÜKEMEZ"

“Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite kullanım ise yüzde 73'e yükseldi.”





BERAT ALBAYRAK'IN PAYLAŞTIĞI VERİLER

GÜVEN ENDEKSİ NEDİR

Tüketici Güven Endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir.