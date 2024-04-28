Mehmet Şimşek: 16,8 milyar dolar yabancı kaynak girişi gerçekleşti Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Şimşek, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt" mesajıyla paylaşım yaptı.

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Türkiye ekonomi alanında atılan adımlarla yeni bir döneme girdi.

Bu dönem kamuda tasarruf olmak üzere birçok alanda tedbir alınırken, ülkeye dış kaynak girişi ise artarak devam ediyor.

Sosyal medya hesabından paylaşılan bir haberi alıntılayarak cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynak gelmediğine yönelik iddialara da son noktayı koydu.

"Uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman..."

Mesajına, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt. Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor." başlayan Şimşek devamında şu ifadelere yer verdi;

"Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti"