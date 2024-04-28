Mehmet Şimşek: 16,8 milyar dolar yabancı kaynak girişi gerçekleşti

Türkiye ekonomi alanında atılan adımlarla yeni bir döneme girdi.
Bu dönem kamuda tasarruf olmak üzere birçok alanda tedbir alınırken, ülkeye dış kaynak girişi ise artarak devam ediyor.
Sosyal medya hesabından paylaşılan bir haberi alıntılayarak cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynak gelmediğine yönelik iddialara da son noktayı koydu.
"Uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman..."
Mesajına, "Ülkemize dış kaynak gelmiyor iddialarına yerinde bir yanıt. Artan güven ve öngörülebilirlik sayesinde ülkemiz uluslararası piyasalardan daha uzun vadeli ve geçmiş döneme göre uygun maliyetli dış finansman sağlıyor." başlayan Şimşek devamında şu ifadelere yer verdi;
"Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti"
2023 yılı ilk beş ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi gerçekleşti. Dış borç çevirme oranı aynı dönemde bankalarda yüzde 96’dan yüzde 149’a; reel sektörde yüzde 73’ten yüzde 118’e yükseldi. Yılın ilk dört ayında 3,7 milyar doları sermaye benzeri olmak üzere bankalar 10,7 milyar dolar, özel sektör ise 1,6 milyar dolar eurobond ihraç etti.
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