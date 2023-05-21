Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Kur korumalı mevduat 2,3 trilyon lira oldu Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Twitter adresinden yayınladığı mesajla kur korumalı mevduatla ilgili gelinen son aşamayı, bütçeye olan yükünü ve piyasalara olan katkısını hatırlattı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yayınladığı mesajında, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan kur korumalı mevduat uygulamasının bütçeye maliyeti giderek azalmaya devam ettiğini belirterek, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bakan Nebati, bugüne kadar kazandırılan asırlık eser ve hizmetleri gerçekleştirilmesinin arkasında sağlam bir irade ve milli bir stratejik akıl olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

Milletimize bugüne değin kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetleri gerçekleştirebilmiş olmamızın arkasında sağlam bir irade ve milli bir stratejik akıl olduğu asla unutulmamalıdır. İktidarımız sürecinde adım adım inşa ettiğimiz, küresel ve yerel ekonomik şoklar karşısında hızlı toparlanabilme gücüne ve proaktif çözümler ortaya koyabilme olgunluğuna erişmiş güçlü ekonomik altyapı, siyasi istikrar ikliminin bir sonucudur. Yüzyıla damga vuran da Türkiye vizyonunu oluşturan da işte bu çelik gibi kaynaşmış bütünlüktür.

"KKM ve Katılma Hesapları gibi yenilikçi enstrümanlarla ekonomimize olumlu katkılar sunuluyor"

Bakan Nebati'nin mesajında Kur Korumalı Mevduat'la ilgili açıklamaları şöyle:

Bilindiği üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümetlerimiz, bugüne değin bütçe disiplininden asla taviz vermeden, faiz giderlerinin bütçe içindeki payını 2002’deki yüzde 43,2 seviyesinden bugün yüzde 10,6 seviyelerine kadar nasıl düşürebildiyse; nasıl ki oluşturduğu bu mali alan sayesinde ülkemize asırlık eser ve hizmetler kazandırabildiyse; Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) gibi yenilikçi enstrümanlarla da ekonomimize olumlu katkılar sunmaktadır.

"Döviz kurlarında istikrara katkı sağlandı”

Ülkemizde KKM uygulaması 2021 yılı sonunda döviz piyasalarında oluşturulan panik havası ve yüksek oynaklık sonucu devreye alınmıştır. Böylece, söz konusu dönemdeki panik havası bertaraf edilmiş, döviz tevdiat hesaplarının toplam mevduat içindeki payı önemli bir oranda azaltılmış ve döviz kurlarında istikrara katkı sağlanmıştır. Ayrıca, KKM’nin TL mevduatların ortalama vadesinin uzamasına katkı sağlamasıyla bankacılık sektöründe vade uyumsuzluğu da azaltılmıştır.

"KKM uygulaması bugün, toplam 2,3 trilyon liraya ulaştı"

Bugün, toplam 2,3 trilyon liraya ulaşan KKM uygulamasının bütçeye maliyeti de giderek azalmaya devam etmiş, toplamda 95,3 milyar lira olarak gerçekleşmiştir. Faiz üst sınırının kaldırılmasıyla, önümüzdeki dönemde de bütçe üzerinde ciddi bir maliyet oluşturması beklentiler dahilinde değildir.

"KKM uygulaması devreye alınmamış olsaydı yüksek maliyetle borçlanılırdı"