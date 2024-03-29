Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunu yayınladı Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç, net dış borç, garantili dış borç, kamu net borç ve AB tanımlı dış borç stokunu açıkladı. Bakanlık, borç stokunun milli gelire oranını da rakamlarla ifade etti.

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Türkiye'nin resmi borç ve alacak verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanmaya devam ediliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, internet sitesinden 31 Aralık 2023 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Bakanlığın duyurduğu verilere göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku 31 Aralık 2023 itibarıyla 499,9 milyar dolar, net dış borç stoku ise 261,4 milyar dolar oldu.

Borcun milli gelire oranı

Türkiye'nin brüt dış borç stokunun milli gelire oranı yüzde 44,7, net dış borç stokunun milli gelire oranı ise yüzde 23,4 seviyesinde gerçekleşti.

Garantili dış borç stoku ise 16,1 milyar dolar

Hazine garantili dış borç stoku ise 16,1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kamu net borç stoku 5,5 trilyon lira

Kamu net borç stoku bu dönemde 5 trilyon 560 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 21,2 oldu.

AB tanımlı borç stoku 7,7 trilyon lira

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 7 trilyon 751 milyar lira, bu tutarın milli gelire oranı ise yüzde 29,5 olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıklaması:

Bakanlığın sitesinde yayınladığı mesajı ise şöyle oldu:

31 Aralık 2023 Tarihi İtibarıyla Türkiye Brüt ve Net Dış Borç Stoku

'Türkiye Brüt Dış Borç Stoku', 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 499,9 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise yüzde 44,7 olmuştur. Aynı tarihte, “Türkiye Net Dış Borç Stoku” ise 261,4 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 23,4 olmuştur.

'AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku', 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 7.751 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 29,5 olmuştur. Aynı tarihte, 'Kamu Net Borç Stoku' ise 5.560 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 21,2 olmuştur.