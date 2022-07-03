Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan asgari ücret açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, çalışanlara sağlanan vergi istisnalarında 32,8 milyar liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyetin 90,6 milyar liraya yükseldiğini duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Twitter adresinden bir mesaj yayınlanarak asgari ücrete devlet desteği rakamlarını paylaştı.

"Devletimiz, güçlü ekonomisiyle tüm maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek konumda"

Yayınlanan mesajda "Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır. Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz." denildi.

"Vergi istisnaları 32,8 milyar lira arttı"

Mesajın devamında ise asgari ücrete yapıl ara zamla birlikte vergi istisnalarında da 32,8 milyar liralık bir artış bulunduğu bilgisi paylaşılarak "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar lira gelir vergisi, 8,7 milyar lira damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar lira vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar liralık bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar liraya yükselmiştir." açıklaması yapıldı.