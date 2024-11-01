Haberler



Ekonomi



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan haftaya 4 ihale

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan haftaya 4 ihale Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya düzenleyeceği ihalelerle ilgili bilgi paylaştı. Buna göre 4 ve 5 Kasım tarihlerinde toplam 4 ihale süreci tamamlanacak.