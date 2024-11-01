Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan haftaya 4 ihale

AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yayınladığı iç borç ihraç takvimine göre, haftaya 3 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
4 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihalede, 10 ay (308 gün) vadeli Hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci ihalede 4 yıl (1.400 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk Lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
AYNI GÜN İKİ İHALE
Bakanlık, 5 Kasım Salı günü de 3 yıl (1.015 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 10 yıl (3 bin 612 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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