Hazine yarın bono ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç borçlanma stratejisi kapsamında yarın bir Hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın ekim-aralık dönemine ilişkin iç borçlanma takvimine göre, 8 ay (252 gün) vadeli, daha önce piyasaya sunulmuş olan Hazine bonosunun yeniden ihracı yapılacak.

Söz konusu ihraçla birlikte Hazine’nin kısa vadeli borçlanma araçlarıyla iç piyasadan kaynak temin etmesi hedefleniyor.

İhraç, genellikle kamu finansmanının dengelenmesi, bütçe nakit akışının yönetimi ve piyasadaki borçlanma maliyetlerinin optimize edilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Yeniden ihraç yöntemi, yatırımcıların daha önce satışa sunulan menkul kıymetlere yeniden talep göstermesine imkan tanıyor.

"FAİZ ORANLARI ÖNEMLİ GÖSTERGE"

Uzmanlar, ihalenin piyasa faiz oranları, enflasyon beklentileri ve Merkez Bankası’nın para politikası duruşu açısından da önemli bir gösterge olacağına dikkat çekiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki haftalarda da farklı vadelerde tahvil ve bono ihalelerine devam edecek.