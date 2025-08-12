Abone ol: Google News

Hazine'den bono ihalesi

Hazine, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle yaklaşık 41,7 milyar lira borçlandı.

Yayınlama Tarihi: 12.08.2025 16:13
Hazine'den bono ihalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği Hazine bonosu ihalesiyle 41 milyar 652,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 10 ay (308 gün) vadeli kuponsuz Hazine bonosunun ilk ihracı yapıldı.

İhalede basit faiz yüzde 39,41, bileşik faiz yüzde 40,51 oldu.

NOMİNAL TEKLİF

Nominal teklifin 67 milyar 399,7 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 26 milyar 173,8 milyon lira, net satış 19 milyar 627,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

PİYASA YAPICILARDAN GELEN TEKLİF

Kamudan gelen 10 milyar 25 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 24 milyar 845,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 41 milyar 652,9 milyon lira borçlandı.

