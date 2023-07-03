Haziran ayı imalat sanayi PMI açıklandı İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, haziranda üst üste üçüncü ay 51,5 düzeyinde gerçekleşerek imalat sektöründe ılımlı iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

AA

İstanbul sanayi Odası (İSO) verilerine göre Türkiye'nin haziran ayı imalat sanayi PMI belli oldu.

Haziranda üst üste üçüncü ay 51,5 düzeyinde gerçekleşerek imalat PMI verisine göre, faaliyet koşulları son altı ay boyunca güçlendi.

Son ankette öne çıkan olumlu gelişme, imalat sanayi üretiminin güçlü bir şekilde artması ve bu artışın önceki aya göre hızlanması oldu.

Temmuz 2021’den bu yana en yüksek hız

Eğilim olarak dördüncü aya ulaşan büyüme, aynı zamanda Temmuz 2021’den bu yana en yüksek hızda ölçüldü.

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